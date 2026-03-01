Belgien hat in der Nacht auf Sonntag einen Öltanker der russischen Schattenflotte geentert. Die belgischen Streitkräfte hätten das Schiff mit Unterstützung Frankreichs festgesetzt, schrieb Belgiens Verteidigungsminister Theo Francken auf der Plattform X. Der Tanker werde zum Hafen von Seebrügge eskortiert, wo er beschlagnahmt werde. Weitere Informationen nannte Francken zunächst nicht. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nannte die Festsetzung des Öltankers auf X einen „schweren Schlag“ gegen die Schattenflotte. Die Europäer seien entschlossen, die Finanzierungsquellen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine durch die konsequente Durchsetzung der Sanktionen zu unterbinden. Frankreich schätzt die Größe der Flotte auf 1000 bis 1200 Schiffe.