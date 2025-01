Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen will Alexander Schallenberg zum Übergangskanzler ernennen. Er kündigte an, dass er den 55-jährigen ÖVP-Politiker am Freitag „mit der Fortführung der Verwaltung des Bundeskanzleramtes“ betrauen werde. Der Außenminister soll die bisherige Koalition von Konservativen und Grünen so lange weiterführen, bis eine neue Regierung gebildet ist.