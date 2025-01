Das Sauerland gehört zu den eher unterschätzten Regionen Deutschlands. Nicht ganz unschuldig daran ist die Band Zoff, die einst über das Sauerland sang, „wo die Misthaufen qualmen, da gibt’s keine Palmen“. Auch Frank-Walter Steinmeier staunte seinerzeit als SPD -Kanzlerkandidat bei einem Besuch über die vielen „Hidden Champions“ bis hin zu einem weltweit führenden Hersteller für Tankstutzen. Viele Kinder der Region mischen heute in Berlin mit, der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, trug früher in seiner Sauerländer Heimat die Lokalzeitung aus.

Und nach Heinrich Lübke als Bundespräsident schickt sich nun Friedrich Merz an, erster Kanzler der Bundesrepublik aus dem Sauerland zu werden. Er ist schon länger der Meinung, dass die von Bergen, Stauseen und viel Wald geprägte Region in Westfalen mehr Deutschland repräsentiert als etwa der Prenzlauer Berg.

Als Merz Ende November mit 266 von 267 abgegebenen Stimmen von der CDU im Hochsauerland als Bundestagskandidat des Wahlkreises 146 für die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar nominiert wurde, stellte der Unions-Kanzlerkandidat einen griffigen Slogan vor. Mit der Botschaft „Mehr Sauerland für Deutschland“ wolle er in den Wahlkampf ziehen – und in diesen Tagen sind dort die ersten Großplakate mit dem Slogan zu sehen.

Wieses Zehn-Punkte-Plan für ein starkes Sauerland

Sein Gegner im Bundestagswahlkreis Hochsauerland ist wie schon 2021 Dirk Wiese von der SPD, im Bundestag stellvertretender Vorsitzender seiner Fraktion. Der bekam über die Lokalpresse die Idee von Merz mit und reagierte schnell. „Die Botschaft find’ ich grundsätzlich gut“, sagt Wiese. Und sicherte sich am 1. Dezember die Internetadresse www.mehrsauerlandfuerdeutschland.de.

Wenn man die anklickt, landet man nicht bei Merz und seinen Plänen, sondern beim Zehn-Punkte-Plan „für ein starkes Sauerland“ seines SPD-Konkurrenten Wiese. Der Plan umfasst Dinge wie „Respekt und Perspektiven für die Land- und Forstwirtschaft“, die Sanierung der Ruhrtalbahn und Pilotprogramme für Senioren, mit deren Hilfe sie ein Haus mit Garten gegen eine barrierefreie kleinere Wohnung eintauschen können. Merz wiederum macht sich daheim unter anderem für die Stärkung der Gesundheitsversorgung auf dem Land, Entlastungen für Unternehmen, verlässliche Regeln für den Windkraftausbau und eine bessere Anbindung an die A44 stark.

Im Adenauer-Haus gibt man sich gelassen zu Wieses Aktion. „Fast jeder im Sauerland weiß, dass ‚Mehr Sauerland für Deutschland‘ die Kampagne von Friedrich Merz in seiner Heimat ist“, sagt dessen Sprecher. Alle Informationen dazu seien auch unter friedrich-merz.de zu finden. „Wer keine eigenen Ideen hat, schnappt sich eben die Domains anderer Wahlkreiskandidaten.“ Und Matthias Kerkhoff, Vorsitzender der CDU im Hochsauerlandkreis, meint, Wieses Aktion sei in Zeiten von Social Media, wo man ganz andere Kanäle als sehr längliche Internetadressen zur Verfügung habe, „so 90er-Jahre“.

Aber ganz so gelassen hat man es dann doch nicht hingenommen. Vor wenigen Tagen wurde von der CDU kurzerhand die Adresse www.mehrsauerlandfürdeutschland.de registriert – also mit einem „für“ statt einem „fuer“ wie bei Wiese. Diese Seite war noch frei und führt nun tatsächlich auf die der CDU im Hochsauerlandkreis.

„Na, da hat das Merz-Team halt ganz schön geschlafen“, sagt Wiese und ist dennoch zufrieden. Jetzt sei immerhin auch die „CDU endlich im Netz angekommen“. Viel helfe viel, und unterm Strich zähle doch Folgendes: „Das Sauerland verdient eine breite Unterstützung.“

Was das Sichern der Adresse www.mehrsauerlandfuerdeutschland.de gekostet hat, will Wiese nicht verraten, nur so viel: „Etwa eine Runde Bier auf dem Schützenfest“. Ob es dem Sozialdemokraten etwas helfen wird? Seit 2013 ist er nie direkt gewählt worden, er hat immer gegen seine CDU-Konkurrenten verloren – es ist eine tiefschwarze Region. Und Merz würde wohl den Wahlkreis auch ohne ein einziges Wahlplakat gewinnen.