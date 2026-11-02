Zum Hauptinhalt springen

Krieg in NahostDie Kunst, in Saudi-Arabien eine eigene Meinung zu haben

Lesezeit: 7 Min.

Abdulnasser Gharem ist der bekannteste Künstler Saudi-Arabiens.
Abdulnasser Gharem ist der bekannteste Künstler Saudi-Arabiens.
Foto: Abdulnasser Gharem

Das Königreich wollte in eine moderne Zukunft aufbrechen – doch jetzt herrscht Krieg. Der Künstler Abdulnasser Gharem findet, das könne auch zu etwas Gutem führen.

Von Bernd Dörries, Riad

SZ bei Google bevorzugen

„Wir stecken jetzt wegen dieses Krieges in großen Schwierigkeiten“, sagt Abdulnasser Gharem. Und wiederholt es gleich noch einmal. „Wir stecken wirklich, wirklich in großen Schwierigkeiten.“ Er ist der bekannteste moderne Künstler Saudi-Arabiens, seine Werke erzielen Preise von bis zu 600 000 Euro. Gerade hat er eine Soloausstellung in Berlin eröffnet. Und steht nun wieder in seinem Künstlerstudio im Süden von Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens. Es ist 13 Uhr mittags, Gharem trägt eine Sporthose und ein Poloshirt und erweckt nicht den Eindruck, als habe sein Tag sehr früh begonnen, die Haare sind verstrubbelt.

Zur SZ-Startseite

Energiepolitik
:Junkies an der Zapfsäule

Ausgerechnet die saudische Monarchie, reich geworden mit Öl, baut jetzt Autos mit E-Antrieb. Während wir worüber reden? Über den alten Tankrabatt und neue Öl- oder Gasheizungen.

SZ PlusVon Gerhard Matzig

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite