„Wir stecken jetzt wegen dieses Krieges in großen Schwierigkeiten“, sagt Abdulnasser Gharem. Und wiederholt es gleich noch einmal. „Wir stecken wirklich, wirklich in großen Schwierigkeiten.“ Er ist der bekannteste moderne Künstler Saudi-Arabiens, seine Werke erzielen Preise von bis zu 600 000 Euro. Gerade hat er eine Soloausstellung in Berlin eröffnet. Und steht nun wieder in seinem Künstlerstudio im Süden von Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens. Es ist 13 Uhr mittags, Gharem trägt eine Sporthose und ein Poloshirt und erweckt nicht den Eindruck, als habe sein Tag sehr früh begonnen, die Haare sind verstrubbelt.