6. August 2018, 20:35 Uhr Saudi-Arabien und Kanada Dem Tweet folgt die Krise

Riad weist den kanadischen Botschafter aus und holt seinen aus Kanada zurück. Grund ist Kanadas Kritik an der Festnahme von Aktivistinnen.

Von Anna Reuss

Saudi-Arabien hat Kanadas Botschafter ausgewiesen und seinen eigenen Botschafter aus dem kanadischen Ottawa zurückgerufen. Zudem würden die Geschäftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern eingefroren, erklärte das Außenministerium des Golfstaates in der Nacht zum Montag via Twitter. Anlass der diplomatischen Krise ist öffentliche Kritik Ottawas an der Festnahme mehrerer Aktivistinnen. Eine von ihnen ist die Frauenrechtlerin Samar Badawi. Sie war bereits zuvor vom saudischen Staat gegängelt worden: 2014 verhängten die Behörden ein Ausreiseverbot gegen sie, zwei Jahre später war sie kurzzeitig ...