7. November 2018, 18:48 Uhr Saudi-Arabien Twitterkrieg mit Fliegen und Bienen

Das Königreich nutzt offenbar den Kurznachrichtendienst zur Stimmungsmache in eigener Sache. Doch es gibt Widerstand, auch nach Khashoggis Tod.

Von Dunja Ramadan

Nach dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi im Konsulat in Istanbul (hier ein Sicherheitsmann) sehen viele Saudis ihr Land verleumdet. (Foto: Ozan Kose/AFP)

Wer sein Vaterland aufrichtig liebe, müsse sein Konto beim Versandhändler Amazon löschen, forderte ein Hashtag, der in Saudi-Arabien am Wochenende zu den Trending Topics auf Twitter zählte, also am häufigsten geteilt und kommentiert wurde. Immerhin gehört die US-Zeitung Washington Post, für die der saudische Journalist Jamal Khashoggi vor seiner Ermordung im saudischen Konsulat in Istanbul schrieb, Amazon-Gründer Jeff Bezos. Diesen müsse man nun da treffen, wo es wehtue - immerhin betreibe er eine Plattform, die Saudi-Arabien verleumde. Auch der 2017 von Amazon gekaufte, mittlerweile größte Onlinehändler der arabischen Welt namens "Souq.com" müsse boykottiert werden. Nutzer teilen Screenshots von gelöschten Amazon-Konten und mangelhaften Produkten, die sie dort erworben haben.

Ob die Boykottaufrufe von automatisierten Profilen oder von echten Nutzern stammen, ist schwer nachzuverfolgen. Saudi-Arabien steht allerdings im Verdacht, Twitter als Propagandakanal zu nutzen. Kürzlich berichtete die New York Times, dass ein saudi-arabischer Staatsbürger als Mitarbeiter bei dem Kurznachrichtendienst eingeschleust worden sei, um für die Führung in Riad Benutzerkonten auszuspionieren. Der Bericht stützt sich auf westliche Geheimdienste. Diese sollen leitende Angestellte bei Twitter vor dessen Zusammenarbeit mit saudischen Geheimdienstlern gewarnt haben. Im Dezember 2015 wurde der Mitarbeiter entlassen. Nun soll er für die saudische Regierung arbeiten.

Eine der zentralen Figuren in der Khashoggi-Affäre ist Saud al-Qahtani, ehemaliger Medienberater des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Man nennt ihn "Mr. Hashtag". Nachdem Saudi-Arabien eine Blockade gegen Katar verhängt hatte, weil das Emirat Terroristen finanzieren und eine zu große Nähe zu Erzfeind Iran haben soll, startete al-Qahtani den Hashtag #TheBlacklist und forderte Gleichgesinnte auf, Regimekritiker sowie Sympathisanten von Riads Rivalen aufzulisten. So schüchterte er Andersdenkende ein und betrieb gezielt Rufmord.

Der entlassene Chefpropagandist "Mr. Hashtag" leitet noch immer die Agentur für Cybersicherheit

Sogar eine Woche nach der Ermordung von Khashoggi rief al-Qahtani auf Twitter dazu auf, "die arabischen Mediensöldner", die Saudi-Arabien angriffen, auf die schwarze Liste zu setzen. Nachdem Riad die Tötung Khashoggis eingestanden hatte und al-Qahtani eine Mitschuld gab, musste er seinen Posten als Chefpropagandist abgeben. Die Agentur für Cybersecurity leitet er allerdings immer noch.

Al-Qahtani soll in Riad eine Trollarmee hinter sich geschart haben - deshalb auch sein Beiname "Der Herr der Fliegen". Mit Hilfe von automatisierten Bots, hinter denen sich keine echten Menschen, sondern automatisierte Skripts wiederfinden, wird Stimmung gemacht: für die Führung in Riad und gegen die Version, die besagt, dass jene den Mord an Khashoggi geplant hatte. So dominierten kurz nach der Ermordung des Journalisten Hashtags wie: "Katarische Kräfte töten Khashoggi" und "Saudi-Arabien, das größte Land". Anders als in Deutschland spielt Twitter in Saudi-Arabien eine bedeutende Rolle. Dort leben in der Region die meisten Twitternutzer - die Mehrheit kommuniziert auf Arabisch. Ende Oktober reagierte Twitter auf die automatisierten Nachrichten und löschte Bots und Fake-Profile, die vor allem vom arabischen Golf aus aktiv waren.

Auch Khashoggi wollte der Trollarmee etwas entgegensetzen. Laut New York Times soll er im September 5000 Dollar an einen in Kanada lebenden saudischen Dissidenten überwiesen haben. Omar Abdulaziz will eine freiwillige Armee aufstellen, um die Trolle der Regierung auf Twitter zu bekämpfen - die sogenannten "elektronischen Bienen", als Reaktion auf die "Fliegen". In einem Twittervideo macht sich Abdulaziz über die offensichtlichen Absprachen der saudischen Trollarmee lustig. Man solle sich doch zumindest mehr Mühe geben bei der Auswahl der Profile. So sei auf den Fakeprofilen immer ein Porträt des Kronprinzen oder das Schwert der saudischen Nationalflagge abgebildet.

Am saudischen Nationalfeiertag, elf Tage vor Khashoggis Tod, erwähnte der Publizist noch die geplante Bienenarmee und twitterte: "Wer sein Land liebt, verteidigt sein Land mit Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit."