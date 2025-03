Saudi-Arabien:Kehrt die Sittenpolizei zurück?

Von Bernd Dörries, Kairo

Die ersten Meldungen erschienen vor einem knappen Monat. Saudische Zeitungen meldeten die Verhaftung von fünf Männern in einem Massage-Salon in Dschidda. Einige Tage später kamen drei Frauen in einem anderen Teil des Landes dazu. Später bettelnde Kinder in der Hauptstadt. Mittlerweile sollen um die 50 Männer und Frauen in Saudi-Arabien verhaftet worden sein, will die Financial Times herausgefunden haben – von einer neuen, dem Innenministerium unterstehenden Polizeieinheit mit dem länglichen Namen: Generaldirektion für die Sicherheit der Gemeinschaft und die Bekämpfung von Menschenhandelsdelikten.