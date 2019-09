Riad greift Ziele in Jemen an

In den vergangenen Tagen drehte sich am Persischen Golf - und darüber hinaus - alles um die Frage: Wer steckt hinter den Attacken auf die saudischen Ölanlagen vom vergangenen Samstag? Die schiitischen Huthi-Rebellen aus Jemen, schiitische Milizen im Irak oder doch deren Schutzmacht Iran, die die Anschuldigungen mittlerweile in scharfem Ton zurückweist? Fest steht, weder Saudi-Arabien noch die USA glauben, dass die Angriffe aus Jemen kamen.

Beide zeigen nach Teheran - das Donald Trump nun mit neuen Sanktionen belegte.

Da half wohl auch die eilig einberufene Pressekonferenz nicht, die die Huthi-Miliz nutzte, um die Attacke erneut für sich zu reklamieren - als Vergeltung für den saudischen Militäreinsatz im jemenitischen Bürgerkrieg. General Yahya Sare'e versuchte Zweifel auszuräumen, dass die Miliz zu einer so präzisen und schweren Attacke gar nicht erst in der Lage sei. Immerhin liegen zwischen Anschlagsort und Jemens Grenze fast 1000 Kilometer. Doch Sare'e zufolge sei dem Angriff ein "Planungsprozess auf höchstem Niveau" vorausgegangen. Er lobte seine Streitkräfte, die in "Rekordzeit viele Drohnen produzieren" könnten. Sare'es Machtdemonstration sollte nicht ohne neue Drohungen enden. So könnten die Huthis Dutzende Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) treffen, darunter auch Abu Dhabi und Dubai. Die VAE gehören zu der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition, doch haben sie kürzlich ihre Truppenstärke reduziert.

Auf die militärischen Einrichtungen der Huthis hatte es die Koalition in der Nacht auf Freitag abgesehen. Rund um die jemenitische Hafenstadt Hodeidah wurden Produktionsstätten von Sprengstoffbooten und Seeminen der Huthis getroffen, wie die saudische Nachrichtenagentur SPA am Freitag meldete. Zuvor soll Riad einen Angriff der Huthis mit einem ferngesteuerten Sprengstoffboot in Roten Meer vereitelt haben. Mit der neuerlichen Eskalation in Jemen wird die von den UN initiierte Feuerpause in Hodeidah unterlaufen. Im vergangenen Dezember hatten sich die Konfliktparteien in Schweden auf eine Waffenruhe geeinigt. Die Vereinbarung galt als erster Durchbruch in den Bemühungen um ein Ende des seit 2015 andauernden Bürgerkriegs.

Am Freitag kam es nun im Norden der Stadt Hodeidah, in der 400 000 bis 600 000 Zivilisten leben, zu heftigen Angriffen. Die Huthis sprachen von einer "gefährlichen Eskalation".

US-Außenminister Mike Pompeo beendete seine Reise in die Region derweil mit versöhnlichen Worten. "Wir sind hier, um eine Koalition aufzubauen, die auf Frieden und eine friedliche Lösung abzielt", sagte Pompeo nach Gesprächen in Dschidda und Abu Dhabi. "Und ich hoffe, die Islamische Republik Iran sieht das auch so."

Sein Dienstherr in Washington erhöhte gleichzeitig den Druck und belegte Irans Zentralbank mit Sanktionen. Es seien die schärfsten jemals gegen ein Land verhängten Sanktionen, erklärte US-Präsident Donald Trump am Freitag im Weißen Haus. "Wir haben jetzt alle Einkommensquellen Irans abgeschnitten", sagte Finanzminister Steven Mnuchin. Auch Irans Staatsfonds sei nun mit Sanktionen belegt.