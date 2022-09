In Saudi-Arabien bekommt Kronprinz Mohammed bin Salman eine Schlüsselposition in der Regierung. Er wird Ministerpräsident des Königreiches, wie die Agentur SPA unter Berufung auf ein Dekret vom Dienstag berichtet. Bislang hatte sein Vater, König Salman, dieses Amt inne. Kronprinz Mohammed bin Salman ist schon zuvor De-facto-Herrscher Saudi-Arabiens gewesen. Er war für die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi mitverantwortlich gemacht worden, was er bestreitet. Westliche Regierungen hatten die Kontakte danach weitgehend zurückgefahren. Zuletzt hatten aber bereits US-Präsident Joe Biden, der französische Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz den Kronprinzen getroffen.