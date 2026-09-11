Die Rebellen in Jemen wollen den Export von Öl aus Saudi-Arabien durch das Rote Meer verhindern. Hier verläuft die Ausweichroute zur Straße von Hormus, die Iran blockiert.

Die Satellitenbilder zeigen angeblich riesige Rauchsäulen und mindestens sechs Punkte, an denen die Ost-West-Pipeline in Saudi-Arabien brennt – womöglich nach einem Angriff der Huthi-Rebellen aus Jemen. Am Donnerstag soll der Angriff passiert sein. Eine Bestätigung aus der saudischen Hauptstadt Riad gibt es nicht, der Ölpreis zumindest stieg am Freitagmorgen aber schon einmal auf 106 US-Dollar – einen der höchsten Werte der vergangenen Monate.