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Krieg in NahostHuthi greifen offenbar saudische Öl-Pipeline an

Lesezeit: 2 Min.

Huthi-Rebellen bei einer Mobilisierungskampagne am Donnerstag in Jemens Hauptstadt Sanaa.
Huthi-Rebellen bei einer Mobilisierungskampagne am Donnerstag in Jemens Hauptstadt Sanaa.
AP Photo

Die Rebellen in Jemen wollen den Export von Öl aus Saudi-Arabien durch das Rote Meer verhindern. Hier verläuft die Ausweichroute zur Straße von Hormus, die Iran blockiert.

Von Bernd Dörries, Beirut

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Die Satellitenbilder zeigen angeblich riesige Rauchsäulen und mindestens sechs Punkte, an denen die Ost-West-Pipeline in Saudi-Arabien brennt – womöglich nach einem Angriff der Huthi-Rebellen aus Jemen. Am Donnerstag soll der Angriff passiert sein. Eine Bestätigung aus der saudischen Hauptstadt Riad gibt es nicht, der Ölpreis zumindest stieg am Freitagmorgen aber schon einmal auf 106 US-Dollar – einen der höchsten Werte der vergangenen Monate.

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Laut der Zeitung „Haaretz“ wurde der israelische Ministerpräsident zehn Tage vor dem Angriff informiert, dass die Hamas ein „Erdbeben“ vorbereite. Handlungsbedarf habe er nicht gesehen. Netanjahu bestreitet das.

SZ PlusVon Kristiana Ludwig

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