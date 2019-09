Der Kronprinz von Saudi-Arabien Mohammed bin Salman heißt im erzkonservativen Königreich nun auch ausländische Gäste willkommen. Damit ändert das Land erstmals seine Politik, sich stark abzuschotten. Besucher aus 49 Ländern, darunter aus Deutschland, können künftig ohne vorheriges Visum in das Königreich reisen, wie die Behörden in Riad mitteilten. "Die Öffnung Saudi-Arabiens für internationale Touristen ist ein historischer Augenblick für unser Land", sagte der Chef der Tourismuskommission, Ahmed al-Chatib. Bis 2030 wolle man die Zahl der internationalen und heimischen Besucher auf 100 Millionen pro Jahr steigern, teilte die Tourismuskommission am Freitag in Riad mit.