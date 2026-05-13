Die Saison ist vorbei, bevor sie überhaupt begonnen hat. Trojena sollte das erste Skigebiet in der Golfregion werden, mit echten Pisten und halbechtem Schnee aus der Kanone, gemacht in der Wüste Saudi-Arabiens, wo es auf 2600 Metern hin und wieder tatsächlich schneit. Die Asiatischen Winterspiele 2029 sollten hier ausgetragen werden. Im Januar wurden sie verschoben, weil Trojena nicht rechtzeitig fertig werden würde. Jetzt wird es nie fertig, vor wenigen Tagen kündigte die saudische Regierung die Verträge mit dem italienischen Baukonzern WeBuild, der einen riesigen Stausee bauen sollte, für die Schneekanonen, mit einer Überlaufkante wie bei einem Swimming Pool. Der See war schon halb fertig und steht nun als Bauruine in der Gegend herum.