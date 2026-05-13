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Reformen am GolfWie Saudi-Arabien sich gesundschrumpfen will

Lesezeit: 4 Min.

Die Simulation zeigt, wie sich die 170 Kilometer lange Stadtanlage „The Line“ vom Golf von Akaba ins Landesinnere erstrecken sollte – bevor das Projekt kleiner und kleiner wurde.
Die Simulation zeigt, wie sich die 170 Kilometer lange Stadtanlage „The Line“ vom Golf von Akaba ins Landesinnere erstrecken sollte – bevor das Projekt kleiner und kleiner wurde. AFP

Kronprinz Mohammed bin Salman moderinisiert das Land, gesellschaftlich und ökonomisch. Die meisten seiner bombastischen Bauprojekte stehen aber vor dem Scheitern. Der Autokrat gibt sich pragmatisch.

Von Bernd Dörries, Kairo

Die Saison ist vorbei, bevor sie überhaupt begonnen hat. Trojena sollte das erste Skigebiet in der Golfregion werden, mit echten Pisten und halbechtem Schnee aus der Kanone, gemacht in der Wüste Saudi-Arabiens, wo es auf 2600 Metern hin und wieder tatsächlich schneit. Die Asiatischen Winterspiele 2029 sollten hier ausgetragen werden. Im Januar wurden sie verschoben, weil Trojena nicht rechtzeitig fertig werden würde. Jetzt wird es nie fertig, vor wenigen Tagen kündigte die saudische Regierung die Verträge mit dem italienischen Baukonzern WeBuild, der einen riesigen Stausee bauen sollte, für die Schneekanonen, mit einer Überlaufkante wie bei einem Swimming Pool. Der See war schon halb fertig und steht nun als Bauruine in der Gegend herum.

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