Iran hat Saudi-Arabiens König Salman nach der jüngst eingeleiteten Annäherung der beiden Erzrivalen zu einem Staatsbesuch eingeladen. Dies teilte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran am Montag mit. Präsident Ebrahim Raisi revanchiere sich damit für eine Einladung, die er nach Saudi-Arabien erhalten habe. Nach siebenjähriger Unterbrechung hatten Iran und Saudi-Arabien Anfang April eine Vereinbarung zur Wiederaufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen unterzeichnet. Bis zum 9. Mai sollen Botschaften und Konsulate beider Länder wieder eröffnet werden. Die Annäherung war unter der Vermittlung Chinas zustande gekommen. Die beiden Länder haben einige religiöse, politische und militärische Spannungen. Iran versteht sich als Schutzmacht der Schiiten, Saudi-Arabien beansprucht diese Rolle für Sunniten. Iran und Saudi-Arabien unterstützen unterschiedliche Seiten in Konflikten, die die Region seit Jahren belasten, allen voran die Bürgerkriege in Jemen und Syrien. Am Montag erklärte Chinas Außenminister Qin Gang, sein Land sei bereit, auch im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern zu vermitteln.