Die militärischen Auseinandersetzungen zwischen Saudi-Arabien und den mit Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen gehen weiter. Am Sonntag wurden mehrere Geschosse abgefangen und zerstört, die die Huthis in Richtung Riad abgefeuert hatten. Das teilte die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition mit. In der Hauptstadt Saudi-Arabiens waren laute Explosionen zu hören, wie ein Zeuge der Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Der Zivilschutz hatte demnach kurz zuvor eine Warnung herausgegeben. Auch eine Region im Süden Saudi-Arabiens wurde den Angaben zufolge Ziel von Angriffen. Seit Juli greifen die Huthis verstärkt Flughäfen, Häfen und Ölanlagen an. Saudi-Arabien reagiert mit Luftangriffen auf Ziele der Rebellen im Jemen. Am Samstag waren bei einem solchen Angrifff laut dem von den Huthis kontrollierten Gesundheitsministerium nahe der Hauptstadt Sanaa mindestens 33 Menschen getötet worden.