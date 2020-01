Am 8. November 2018 erhielt Jeff Bezos eine WhatsApp-Nachricht mit dem Bild einer Frau. "Mit einer Frau zu streiten, ist wie eine Nutzervereinbarung für Software zu lesen. Letztlich musst du alles ignorieren und auf ,Zustimmen' klicken", lautete der Text. Die Frau ähnelte auffällig der Fernsehmoderatorin Lauren Sánchez, mit der Bezos damals eine Affäre hatte. Öffentlich war das damals noch nicht bekannt, ebenso wenig, dass Bezos mit seiner Frau MacKenzie Bezos über eine Scheidung sprach. Der Autor der Nachricht wusste offenbar mehr. Sie kam von einer Nummer, die Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman Bezos im April zuvor in Los Angeles gegeben hatte.

Der Hacker-Angriff auf das iPhone X des Eigentümers des Internet-Konzerns Amazon und der Washington Post wirft ein Schlaglicht auf eine düsteres Geflecht aus Geheimdienstlern, Hackern und IT-Firmen, die "Technologie zur gezielten Überwachung von Individuen an Regierungen exportieren und transferieren, deren Repressionspolitik wohlbekannt ist", wie der UN-Sonderberichterstatter für freie Meinungsäußerung, David Kaye, in einem im Mai 2019 vorgelegten Report schreibt. Den Markt schätzen Insider auf einen zweistelligen Milliardenbetrag weltweit. Wirksame Exportkontrollen dagegen fehlen, wie der UN-Bericht moniert.

Besonderes Interesse wecken die Handys von Dissidenten und Journalisten

Die Überwachung treffe Journalisten, Aktivisten, Oppositionelle, Kritiker und führe in vielen Fällen zu willkürlichen Verhaftungen, manchmal zu Folter und in extremen Fällen zu außergerichtlichen Tötungen. Bezos wurde, so vermuten es Kaye und Agnes Callamard, UN-Berichterstatterin für extralegale Tötungen, wegen der kritischen Berichterstattung der Washington Post über Saudi-Arabien Ziel einer Attacke. Einen Monat vor der merkwürdigen Nachricht hatte ein Killertrupp Jamal Khashoggi im Istanbuler Generalkonsulat des Königreichs ermordet - einen der schärfsten Kritiker des jungen Thronfolgers.

Riad hatte offenbar auch versucht, in Khashoggis persönlichem Umfeld Spionagesoftware auf Smartphones zu platzieren. Der Aktivist Omar Abdulaziz, ein enger Freund Khashoggis, klagt gegen die in Israel ansässige NSO-Group. Nach seiner Ansicht hat die Firma der saudischen Regierung dabei geholfen, sich Zugang auf sein Mobiltelefon zu verschaffen. Auch Journalisten würden oft angezapft, um ihre Quellen ausfindig zu machen, so Kaye.

Die Vereinigten Arabischen Emirate, die wie Saudi-Arabien keinen offiziellen Beziehungen zu Israel unterhalten, sollen sich ebenfalls der Dienste der Firma bedient haben, wie aus weiteren Prozessen bekannt ist. Sie interessierten sich für Dissidenten und Journalisten, für den Emir von Katar oder auch Omans Außenminister.

Die Vereinigten Arabischen Emirate beschäftigten auch ehemalige NSA-Mitarbeiter in ihrer Hackertruppe

Die Gründer Niv Carmi, Shalev Hulio und Omri Lavie, deren Initialen der Firma den Namen geben, sollen in der legendenumsponnenen Einheit 8200 des israelischen Militärgeheimdienstes ihren Wehrdienst geleistet haben, die für elektronische Fernmeldeaufklärung verantwortlich ist. Militärexperten halten sie für weltweit führend. Nach eigenen Angaben liefert die Firma nur an autorisierte staatliche Stellen zur Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus und auch das nur mit Genehmigung der israelischen Regierung. Die IT-Experten des Citizen-Lab an der Universität Toronto haben Indizien dafür gesammelt, dass die Pegasus-Software des Unternehmens gegen Zielpersonen in mindesten 45 Ländern eingesetzt worden ist.

Diesem Modell folgend haben die Vereinigten Arabischen Emirate eine eigene Hacketruppe hochgezogen, die erst als Project Raven firmierte und später in die Firma DarkMatter mit Sitz in Abu Dhabi überführt wurde. Sie setzten ein Programm gegen Hunderte, wenn nicht Tausende Zielpersonen ein, das sich schon mit einem Anruf auf ein iPhone schmuggelte, ohne dass der Empfänger auf einen Link oder ein Video klicken musste. Für Project Raven rekrutierten die Emirate reihenweise frühere Mitarbeiter des US-Geheimdienstes National Security Agency (NSA), dessen Abhör-Aktivitäten durch den Whistleblower Edward Snowden einer weiteren Öffentlichkeit bekannt geworden sind.

Gelockt wurden sie mit üppigen Gehältern von mehr als 200 000 Dollar im Jahr, wie Aussteiger der Nachrichtenagentur Reuters berichteten. Kalte Füße bekamen sie, als sie im Zuge ihrer Arbeit auch US-Bürger überwachen sollten. Enge Beziehungen sollen die Emiratis zeitweise auch mit der Firma Hacking Team aus Mailand unterhalten haben, die 2016 selbst gehackt wurde. Unterlagen des Unternehmens zeigten, dass es Geschäfte mit Ägypten machte, mit Bahrain, Saudi-Arabien, den Emiraten und weiteren repressiven Regimen. Produkte zur Cyber-Spionage vertreibt auch auch die britisch-deutsche Gamma-Group, deren 2008 gegründete Tochterfirma Finfisher in München sitzt.