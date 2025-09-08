Kronprinz Mohammed bin Salman will sein Land mit riesigen Projekten auf Zukunft trimmen. Zum Beispiel mit einem künstlichen XXL-Skigebiet. Doch nun holt die Realität seine Träume ein.

Von Bernd Dörries

Morgens auf der Skipiste, am Nachmittag im Meer. Es ist eine Kombination, die nicht an vielen Orten möglich ist in der Welt: In Mzaar in Libanon kann man Ski fahren und danach ein paar Kilometer weiter im Mittelmeer schwimmen. Auch aus der spanischen Sierra Nevada ist es nicht weit bis zur Küste.