Morgens auf der Skipiste, am Nachmittag im Meer. Es ist eine Kombination, die nicht an vielen Orten möglich ist in der Welt: In Mzaar in Libanon kann man Ski fahren und danach ein paar Kilometer weiter im Mittelmeer schwimmen. Auch aus der spanischen Sierra Nevada ist es nicht weit bis zur Küste.
Saudi-ArabienWo bleibt der Schnee?
- Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman plant ein riesiges künstliches Skigebiet namens Trojena mit 30 Kilometern Pisten und 7000 Einwohnern.
- Der Bau verzögert sich wegen schwieriger Bedingungen in der Wüstenregion, wodurch die Ausrichtung der Asiatischen Winterspiele 2029 in Gefahr gerät.
- Alle Neom-Projekte gelten als überdimensioniert und würden zusammen 8,8 Trillionen Dollar bis 2080 kosten. Deshalb wird bereits abgespeckt.
Kronprinz Mohammed bin Salman will sein Land mit riesigen Projekten auf Zukunft trimmen. Zum Beispiel mit einem künstlichen XXL-Skigebiet. Doch nun holt die Realität seine Träume ein.
Von Bernd Dörries
