Der höchste muslimische Geistliche Saudi-Arabiens, Großmufti Scheich Abdelasis al-Scheich, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilte der Königshof der Staatsagentur SPA zufolge mit. Muslime weltweit hätten mit ihm einen „bedeutenden Gelehrten“ verloren, hieß es. Al-Scheich wurde 1943 in der für Muslime heiligen Stadt Mekka geboren. Er wuchs als Waisenkind auf und erblindete als junger Mann. Er studierte islamisches Recht, predigte an Moscheen in Riad und veröffentlichte unter anderem Fatwas, also Gutachten zu religiösen Fragen. Die Gesellschaft Saudi-Arabiens ist geprägt vom Wahhabismus, einer konservativen und puritanischen Lesart des Islam. Als dessen Vertreter wurde al-Scheich zu einer Art Gegengewicht zum faktischen Herrscher des Landes, Kronprinz Mohammed bin Salman.