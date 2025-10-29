Einen Reformer kann man Scheich Saleh al-Fausan nicht unbedingt nennen. Der neue Großmufti von Saudi-Arabien ist 90 Jahre alt und hat in seinen Jahrzehnten als islamischer Gelehrter schon eine Fatwa gegen Pokémon-Computerspiele herausgebracht, es für eine gute Idee gehalten, dass zehnjährige Mädchen heiraten dürfen, und Schiiten als die „Brüder Satans“ bezeichnet.
Der 90 Jahre alte Saleh al-Fausan ist der neue religiöse Führer in Saudi-Arabien. Früher war das Amt des Großmufti von großer Bedeutung. Aber welche Rolle kann er spielen neben dem Modernisierer Kronprinz Mohammed bin Salman?
Von Bernd Dörries, Beirut
