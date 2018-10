4. Oktober 2018, 18:54 Uhr Saudi-Arabien Geschluckt vom Konsulat

Er war mal Regierungsberater und schrieb Kolumnen für die Washington Post. Dann überwarf sich Jamal Khashoggi mit dem saudischen Kronprinzen. Am Dienstag verschwand der Journalist in Istanbul.

Von Paul-Anton Krüger

Der aus Saudi-Arabien stammende Journalist und Dissident Jamal Khashoggi ist seit einem Besuch im Konsulat seines Heimatlandes in Istanbul am Dienstag verschwunden. Der Fall könnte zu einer diplomatischen Krise zwischen der Türkei und Saudi-Arabien führen. Die Regierung in Ankara bestellte den Botschafter Saudi-Arabiens ein. Khashoggis Verlobte und enge Freunde sagen, er sei nicht mehr aus dem Konsulat herausgekommen. Saudi-Arabien teilte laut der amtlichen Nachrichtenagentur SPA mit, man bemühe sich gemeinsam mit den türkischen Behörden um Aufklärung von Khashoggis Verbleib, "nachdem ...