Saudi-Arabien:Besser nicht über Gaza reden

Von Bernd Dörries, Riad

Rawan Taha sagt, von hier oben habe man doch schon einen sehr schönen Blick auf ihre neue Welt. Dort hinten, in dem Haus mit den gelb glitzernden Lichtern habe sie ihr Auto geparkt. In dem Restaurant mit den schwarzen Schirmen auf der Terrasse hat sie sich mit drei Freundinnen getroffen und ein Risotto gegessen. Danach sind sie mit dem Aufzug in den 22. Stock des Gebäudes 4.04 im King Abdullah Financial District gefahren.