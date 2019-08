1. August 2019, 22:05 Uhr Saudi-Arabien Frauen sollen selbständig reisen dürfen

Saudi-Arabien will angeblich Frauen künftig gestatten, ohne männliche Erlaubnis ins Ausland zu reisen. Dies meldeten örtliche Medien am Donnerstagabend. Die bisherige Restriktion war international auf heftige Kritik gestoßen. Frauen ab 21 sollen künftig selbständig einen Reisepass beantragen können, meldete die Zeitung Okaz auf Twitter, allerdings ohne Quellen zu nennen. Die Zeitung ist die offizielle Gazette der Regierung. Kronprinz Mohammed bin Salman hat in letzter Zeit soziale Einschränkungen gelockert, um ausländischen Investoren anzulocken.