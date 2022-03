Dschidda, die Hafenstadt am Roten Meer, soll eine glänzende Metropole werden - so will es Kronprinz Mohammed bin Salman. Schon reißen Bagger dafür ganze Viertel ein, Hunderttausende werden wohl ihr Heim verlieren. Doch nun regt sich Widerstand.

Von Dunja Ramadan, München

Der Bulldozer-Arm greift immer tiefer in das Haus, das gerade noch ein Zuhause war. Winkende Hände, ein letztes Foto. So oder ähnlich verabschieden sich gerade Hunderte Menschen von ihren Häusern und Wohnungen im saudischen Dschidda. Es sind Bilder der Zerstörung, sagen ihre Bewohner. Es sind Bilder der Modernisierung, die Dschidda zur Weltstadt macht, sagen die Regierenden. So sieht es der Bürgermeister von Dschidda, und so sieht es auch Mohammed bin Salman, der hinter dem 20-Milliarden-Dollar-Projekt steckt.