In zwei Erdölförderanlagen des staatlichen Konzerns Saudi Aramco in den saudi-arabischen Provinzen Abkaik and Khurais sind Berichten zufolge Brände ausgebrochen. In sozialen Medien kursieren Bilder.

Staatliche Medien zitieren einen Mitarbeiter aus dem Innenministerium. Dieser gibt an, die beiden Anlagen seien von Drohnen angegriffen worden. Die Feuer seien inzwischen unter Kontrolle. Der TV-Sender Al Arabiya berichtet, die Behörden bereiteten ein Statement zu den Vorfällen vor.

Wer hinter dem möglichen Anschlag steckt, ist noch unklar. Auch zum Ausmaß der Schäden gibt es noch keine Informationen. Von Saudi Aramco gab es zunächst keine Stellungnahme. Der weltgrößte Ölkonzern bereitet derzeit seinen Börsengang vor.