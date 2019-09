Auf eine große Ölverarbeitungsanlage und ein großes Ölfeld in Saudi-Arabien sind Drohnenangriffe verübt worden. Die jemenitischen Huthi-Rebellen reklamierten die Angriffe von Samstagfrüh für sich. Das saudische Innenministerium teilte der staatlichen Agentur SPA zufolge mit, nach den Drohnenangriffen sei auf der Anlage Abkaik ein Brand ausgebrochen. Der Betreiber Saudi Aramco beschreibt Abkaik als weltgrößte Anlage für die Stabilisierung von Rohöl.

Jahia Sarie, ein militärischer Sprecher der Huthis, sagte in einem vom Rebellen-Sender Masirah übertragenen Stellungnahme, die Huthis hätten für den Angriff auf die Anlage und das Churais-Ölfeld zehn Drohnen eingesetzt. Über mögliche Verletzte wegen des Angriffs wurde zunächst nichts bekannt. Auch die Auswirkungen auf die saudische Ölproduktion waren zunächst nicht klar. Von Reuters und Wall Street Journal zitierte Quellen sagen, die Angriffe hätten die Produktion um fünf Millionen Barrel pro Tag verringert - also um fast die Hälfte der Produktion des Königreichs. Die Brände in beiden Einrichtungen seien inzwischen unter Kontrolle, berichtet die BBC mit Verweis auf saudische Medien.

"Dieser Angriff hebt den Stellvertreterkrieg in der Region auf ein neues Niveau", sagte Farea Al-Muslimi, Mitbegründer des Sanaa Center for Strategic Studies , einer Forschungsgruppe mit Fokus auf den Jemen, der New York Times. Zu den Drohnen der Houthis sagte Al-Muslimi: "Ihre Fähigkeit, Schmerzen zu verursachen, ist sehr hoch und kostet sehr wenig."

Es war zunächst unklar, wie stark die Anlagen beschädigt wurden. Ein Stillstand von mehr als ein paar Tagen würde allerdings die weltweite Ölversorgung stören. In den beiden Zentren können der New York Times zufolge täglich 8,45 Millionen Barrel Rohöl verarbeitet werden, was den größten Teil der Öl-Produktion in Saudi-Arabien ausmacht, wo fast ein Zehntel des weltweiten Rohöls gefördert wird.

Im Internet wurden Videos veröffentlicht, die offenbar in der Nähe der angegriffenen Ölverarbeitungsanlage aufgenommen wurden. Im Hintergrund waren Schüsse zu hören. Rauch stieg in den Himmel auf und bei der Anlage waren Flammen zu sehen. Der Satellitensender Al-Arabija strahlte Aufnahmen mit einem Korrespondenten vor Ort aus, hinter dem Rauch aufstieg.

Die Abkaik-Anlage befindet sich etwa 330 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Riad.

Ein von Saudi-Arabien geführtes Militärbündnis kämpft im Jemen gegen die Huthi-Rebellen, die schon wiederholt Ziele in Saudi-Arabien mit Drohnen angegriffen haben, vor allem Stützpunkte des Militärs und industrielle Anlagen.

Die saudische Nachrichtenagentur SPA berichtet, der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman habe US-Präsident Donald Trump in einem Telefongespräch mitgeteilt, dass das Königreich "bereit und in der Lage sei, sich dieser terroristischen Aggression zu stellen und mit ihr umzugehen". Der BBC zufolge habe das Weiße Haus Saudi-Arabien seine Unterstützung angeboten.