6. August 2018, 18:53 Uhr Saudi-Arabien Dem Tweet folgt die Krise

Riad weist den kanadischen Botschafter aus und holt seinen aus Kanada zurück. Grund ist Kanadas Kritik an der Festnahme von Aktivistinnen.

Von Anna Reuss

Saudi-Arabien hat Kanadas Botschafter ausgewiesen und seinen eigenen Botschafter aus dem kanadischen Ottawa zurückgerufen. Zudem würden die Geschäftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern eingefroren, erklärte das Außenministerium des Golfstaates in der Nacht zum Montag via Twitter. Anlass der diplomatischen Krise ist öffentliche Kritik Ottawas an der Festnahme mehrerer Aktivistinnen. Eine von ihnen ist die Frauenrechtlerin Samar Badawi. Sie war bereits zuvor vom saudischen Staat gegängelt worden: 2014 verhängten die Behörden ein Ausreiseverbot gegen sie, zwei Jahre später war sie kurzzeitig in Haft. Samar Badawi ist die Schwester des seit 2012 inhaftierten und wegen "Beleidigung des Islam" zu 1000 Peitschenhieben und zehn Jahren Gefängnis verurteilten Bloggers Raif Badawi. Dessen Frau und die gemeinsamen drei Kinder erhielten in diesem Jahr die kanadische Staatsbürgerschaft und leben in Quebec. Seine Ehefrau hatte die kanadische Regierung wiederholt gedrängt, sich um die Freilassung Badawis zu bemühen.

Persona non grata nach der Kritik der kanadischen Außenministerin

In mehreren Mitteilungen bei Twitter teilte das saudische Außenministerium unter anderem mit: "Das Königreich Saudi-Arabien wird eine Einmischung in seine inneren Angelegenheiten nicht akzeptieren." Der kanadische Botschafter habe 24 Stunden Zeit zu gehen, "wir betrachten den kanadischen Botschafter im Königreich Saudi-Arabien als Persona non grata".

Das kanadische Außenministerium hatte am Freitag die saudischen Behörden via Twitter aufgefordert, die festgenommenen Frauenrechtsaktivistinnen "sofort freizulassen". Außenministerin Chrystia Freeland äußerte sich ähnlich kritisch. Sie sei besorgt darüber, dass Badawi inhaftiert worden sei, schrieb sie auf Twitter. Kanada stehe der Familie in dieser schweren Zeit bei und rufe Saudi-Arabien auf, die Geschwister Badawi freizulassen.

Riad verurteilte die Kritik scharf: Die Äußerungen seien eine "offene und eklatante Einmischung" sowie ein "Angriff auf das Königreich Saudi-Arabien", hieß es in der Erklärung des Außenministeriums. Unter Kronprinz Mohammed bin Salman reagiert Saudi-Arabien zunehmend aggressiver auf Kritik, die als Eingriff in die inneren Angelegenheiten des Königreichs wahrgenommen wird.

Vergangenes Jahr war es zum diplomatischen Eklat mit Deutschland gekommen. Das Königreich hatte im November seinen Botschafter aus Berlin zurückgerufen, weil es sich durch Äußerungen des früheren Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) beleidigt fühlte. Dieser hatte angesichts von Berichten, der libanesische Premier Saad Hariri werde in Riad gegen seinen Willen festgehalten, unter anderem von außenpolitischem "Abenteurertum" gesprochen.

Mohammed bin Salman inszeniert sich gerne als Reformer, der sein Land schrittweise modernisieren will. Erst kürzlich erhielten Frauen das Recht, selbst Auto zu fahren. Allerdings wurden seit Mai mehr als ein Dutzend Aktivisten inhaftiert; einige von ihnen hatten sich jahrzehntelang für die Aufhebung des Frauenfahrverbots eingesetzt.