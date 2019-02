8. Februar 2019, 18:50 Uhr Saudi-Arabien Brutal und vorsätzlich

Nach ihrem Besuch in der Türkei hat UN-Sonderberichterstatterin Agnès Callamard Vertreter Riads für den Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi verantwortlich gemacht. Er sei Opfer einer vorsätzlichen Tötung.

Von Christiane Schlötzer , Istanbul

Nach ihrem Besuch in der Türkei hat die UN-Sonderberichterstatterin Agnès Callamard Vertreter Riads für den Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi verantwortlich gemacht. Sie habe Beweise gesammelt, wonach Khashoggi Opfer einer "brutalen und vorsätzlichen Tötung" geworden sei, "geplant und ausgeführt von Vertretern des saudi-arabischen Staates", sagte Callamard. Der Mord verlange die "dringliche Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft". Callamard hatte sich in der vergangenen Woche über den Stand der türkischen Ermittlungen informiert.

Khashoggi war am 2. Oktober im Istanbuler Generalkonsulat des Königreichs von einem angereisten Killerteam getötet worden. Seine Leiche wurde nicht gefunden. Callamard verurteilte den Missbrauch der diplomatischen Immunität, um "ungestraft" einen Mord zu begehen.

Nach Darstellung Riads hatte Kronprinz Mohammed bin Salman mit der Tat nichts zu tun. Aber der Verdacht, dass er der eigentliche Verantwortliche ist, bleibt bestehen. Die New York Times berichtete jetzt, in einem von US-Geheimdiensten abgehörten Gespräch habe bin Salman gedroht, er werde Khashoggi "mit einer Kugel" verfolgen, sollte der nicht ins Königreich zurückkehren und seine Kritik einstellen. Die Zeitung beruft sich auf Offizielle, die mit den Geheimdienstberichten vertraut seien. Demnach führte der Kronprinz das Gespräch mit einem Vertrauten im September 2017. Damals begann Khashoggi, Kolumnen für die Washington Post zu schreiben, in denen er die Regierung in Riad kritisierte.

Am Freitag sagte der frühere Außenminister Adel al-Dschubeir der Kronprinz habe die Tötung von Khashoggi nicht angeordnet. "Wir wissen, dass dieser Einsatz nicht autorisiert war." Die Türkei verurteilte "das vollkommene Fehlen von Transparenz" auf Seiten der saudischen Regierung. Präsidentensprecher Fahrettin Altun erklärte, man verlange "Gerechtigkeit" und "die Wahrheit". Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte zuvor in einem TV-Interview angedeutet, einige der mutmaßlichen Täter könnten bereits tot sein. "Die Saudis sagen, dass sie 22 Leute verhaftet haben, aber nach unseren Informationen sind einige von ihnen womöglich nicht mehr am Leben."