8. Oktober 2018, 18:49 Uhr Saudi-Arabien Botschafter zurück in Berlin

Nach einem Jahr der diplomatischen Krise hat Saudi-Arabien seinen Botschafter wieder nach Berlin entsandt.

Von Daniel Brössler , Berlin

Nach einer fast einjährigen diplomatischen Krise hat Saudi-Arabien seinen Botschafter Prinz Khalid bin Bandar bin Sultan nach Berlin zurückentsandt. Außenminister Heiko Maas (SPD) habe den Diplomaten am Montag zu einem kurzen Gespräch empfangen, hieß es aus dem Auswärtigen Amt. Dabei sei auch das Verschwinden des Journalisten Jamal Khashoggi zur Sprache gekommen. Maas habe gesagt, er erwarte eine schnelle Klärung. Der Journalist wird seit einem Besuch des saudischen Konsulats in Istanbul vermisst. Die Rückkehr des saudischen Botschafters war erwartet worden, seit Maas vor knapp zwei Wochen sein "tiefes Bedauern" über Missverständnisse in den Beziehungen geäußert hatte.

Saudi-Arabien hatte den Vertreter in Deutschland wegen kritischer Worte des damaligen Außenministers Sigmar Gabriel (SPD) nach Riad zurückbeordert. Im Auswärtigen Amt geht man davon aus, dass in den nächsten Tagen auch der deutsche Botschafter in Riad seinen Dienst antreten kann.