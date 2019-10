- Saudi-Arabiens Botschafter in Deutschland, Prinz Faisal bin Farhan, steigt zum Außenminister des Königreichs auf. Die amtliche Nachrichtenagentur SPA veröffentlichte am Mittwochabend ein entsprechendes Dekret von König Salman. Faisal, 44, übernimmt das Amt von Ibrahim bin Abdulasis al-Assaf, der vor knapp einem Jahr mit einer Reform des Apparats betraut worden war. Faisal bin Farhan, dessen Mutter Deutsche war, ist in Frankfurt am Main geboren und verbrachte dort die ersten Lebensjahre. Er fungierte zuletzt außer als Botschafter als Koordinator aller saudischen Botschafter und berichtete direkt an Kronprinz Mohammed bin Salman.