Sechs Tage nach den Angriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien hat die von dem Königreich angeführte Militärallianz Ziele im Jemen angegriffen. Bei den Attacken seien vier militärische Ziele im Norden der Hafenstadt Hudaida zerstört worden, erklärte das Militärbündnis am Freitag. Dort seien unter anderem Seeminen produziert worden.

Die jemenitischen Huthi-Rebellen hatten den am Samstag verübten Drohnenangriff auf saudische Ölraffinerien, der die Ölproduktion erheblich beeinträchtigte, für sich reklamiert. Der US-Verbündete Saudi-Arabien unterstützt zusammen mit anderen arabischen Ländern die Regierung im Jemen. Die Huthi-Rebellen sind mit Iran verbündet.

Aufgrund der Spannungen nach den Angriffen waren auch Zweifel aufgekommen, ob der iranische Präsident Hassan Rohani und Außenminister Mohammed Dschawad Sarif US-Visa für die Reise zur UN-Vollversammlung in News York erhalten würden. Ein Sprecher der iranischen UN-Mission bestätigte nun, dass Sarif bereits am Freitag in New York erwartet werde, Präsident Rohani am Montag.