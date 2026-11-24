Angriffe auf Satelliten können bisweilen skurrile Folgen haben. Der ernsthafte Hintergrund aber ist: Wer schützt eigentlich die private Weltraum-Infrastruktur, die auch Europas Streitkräfte nutzen?

Von einer Landstraße im Hochtaunuskreis führt eine schmale Zufahrt durch einen hessischen Wald zur Erdfunkstelle Usingen. Das Gelände ist von einem hohen Zaun umgeben, an der Einfahrt stehen eine Schranke, ein Pförtnerhäuschen, eine Ampel. Besucher dürfen erst bei Grün passieren, ihre Ausweise werden kontrolliert, filmen dürfen Journalisten nur eingeschränkt. Manche Bereiche seien einfach zu sensibel, sagt Sven Sünberg.