(SZ) Saskia Esken, die ein maliziöser Chronist wohl als glücklose Vorsitzende der SPD rubrizieren würde, hat am Wochenende gesagt, dass die Hütte brenne. Laut Esken brannte zunächst die Hütte, unter deren Giebeldach glücklose Karikaturisten das Wort „Kabinett“, noch glücklosere womöglich „Koalition“ schreiben würden. Es kann natürlich auch sein, dass zunächst die Regierungshütte in Brand geriet und die Funken noch auf die SPD-Hütte übergehen werden, die in heißen Wahlkampfzeiten auch mal Baracke heißt. Brennende Hütten haben den Vorteil, noch nicht komplett in Schutt und Asche gefallen zu sein. Aber sie haben eben auch den Nachteil, zu brennen, und zumeist stehen die Hüttenbewohner bedröppelt, aber doch ohne geeignetes Löschwasser daneben.