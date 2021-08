Die Europäische Union hat im Kampf gegen das Coronavirus ein wichtiges Ziel erreicht. Nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind mittlerweile 70 Prozent der Erwachsenen in der Staatengemeinschaft vollständig geimpft ). "Das sind mehr als 250 Millionen Menschen, die immunisiert sind", erklärte die Chefin der EU-Exekutive. Sie sprach von einer "großen Leistung" und einem "Meilenstein". In Deutschland waren zuletzt rund 64 Prozent der 18- bis 59-Jährigen und rund 84 Prozent der mindestens 60 Jahre alten Menschen vollständig geimpft. Zusammengenommen entspricht dies einer Impfquote von rund 71 Prozent der Erwachsenen. Die entsprechende Quote in der Gruppe der Zwölf- bis 17-Jährigen lag zuletzt bei rund 21 Prozent. Das Ziel, bis Ende des Sommers 70 Prozent der Erwachsenen in der EU durch eine Impfung vor Covid-19 zu schützen, hatte die EU-Kommission im Januar ausgegeben.