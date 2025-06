Nicolas Sarkozy verliert den Titel Ehrenlegion, Frankreichs wichtigsten Verdienstorden, eingerichtet 1802 von Napoleon Bonaparte. Und wer nun denkt, so eine Dekoration sei ja nicht alle Welt, der kennt die Franzosen nicht. Das rote Stoffband oder der rote Stoffknopf am Revers ist ein Stolz, den man gerne herumzeigt, eine Insigne für Beispielhaftigkeit. Die Aberkennung des Ordens ist umgekehrt eine Schmach sondergleichen und kommt selten vor – gerade im höchsten Rang nicht, des Großkreuzes, wie in diesem Fall.