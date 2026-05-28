Ganz zum Schluss gab es Emotionen. Keine spontanen, dafür war der Anlass am Mittwoch im alten Pariser Justizpalast zu wichtig. Und Nicolas Sarkozy, 71 Jahre alt, ist bekannt dafür, dass er in solchen Momenten ohne Skript schnell überbordet und auch mal die Kontrolle verliert. Man nennt ihn auch „Monsieur Plus“. Darum schrieb er seine letzten Worte im historischen Berufungsprozess zu der „Affaire libyenne“ auf ein paar Blätter Papier. Schweigen wäre auch möglich gewesen, nachdem seine vier Anwälte zuvor fast sieben Stunden lang für ihn plädiert hatten und dabei den Prozess einen „grotesken Roman“ nannten, „eine erfundene Geschichte“, „eine hohle Konstruktion“. Aber Schweigen liegt Sarkozy nicht.