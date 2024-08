In dem von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja im südukrainischen Enerhodar ist am Abend nach russischer Darstellung ein Brand an der Kühlanlage ausgebrochen. Noch in der Nacht konnte das Feuer gelöscht werden, wie ein von Russland eingesetzter Beamter mitteilte. Der ebenfalls von Moskau eingesetzte Statthalter der Region, Jewgeni Balizki, erklärte laut der Staatsagentur Tass, es habe einen ukrainischen Angriff mit einer Kampfdrohne auf die Umgebung des Kraftwerks gegeben. Es drohe allerdings keine Gefahr, da alle Blöcke des AKW abgeschaltet seien. Die Strahlungswerte seien normal. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij warf Russland vor, Feuer in dem AKW gelegt zu haben und forderte eine Reaktion der Weltgemeinschaft und der Atombehörde IAEA.