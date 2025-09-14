Seit Beginn von „Sapad“ steigt die Nervosität im Baltikum und in Polen. Wieder gibt es Drohnenalarm. US-Präsident Trump ist zu neuen Sanktionen gegen Moskau bereit – unter zwei Bedingungen.

Von Georg Ismar, Berlin

Über die unterschiedliche Wahrnehmung des russischen Vorgehens an der Nato-Ostflanke kursiert in diesen Tagen ein Cartoon mit drei Fröschen, die in einem Kochtopf sitzen – ein baltischer, ein amerikanischer und ein westeuropäischer Frosch. Sie sehen nicht, wie unter dem Topf eine Flamme lodert. Der baltische Frosch warnt, die Temperatur analysierend: „Wir werden langsam lebendig gekocht.“ Der westeuropäische Frosch sitzt entspannt im Wasser und ruft: „Alarmist.“ Und der US-Frosch meint: „Ich fühle gar nichts.“