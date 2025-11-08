Zum Hauptinhalt springen

Sanna Marins AutobiografieHoffnungsfroh in Helsinki

Im Kreise der Mächtigen: Sanna Marin (Mitte) 2022 in Brüssel mit dem damaligen Kanzler Olaf Scholz und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Sanna Marin, Finnlands Ministerpräsidentin von 2019 bis 2023, hat ihre Autobiografie geschrieben, als Aufruf für mehr weibliche Führung. Doch wieder einmal beweist sich: Gute Politik zu machen und gute Bücher zu schreiben, sind zwei verschiedene Dinge.

Rezension von Viola Schenz

Sie kann stolz auf sich sein. Mit 34 Jahren war Sanna Marin die jüngste Ministerpräsidentin in der Geschichte Finnlands sowie, bei Amtsantritt, auch weltweit die jüngste Regierungschefin. Ihre fünf Koalitionsparteien wurden ausschließlich von Frauen geführt, ihr Kabinett bestand mehrheitlich aus Frauen. Von Dezember 2019 bis 2023 saß Marin der Regierung vor, von 2020 bis 2023 der Sozialdemokratischen Partei Finnlands (SDP).

