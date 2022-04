Das BKA kann beim Aufspüren von sanktioniertem Vermögen einen ersten Erfolg vorweisen: Die Megayacht "Dilbar" im Hamburger Hafen gehört der Schwester des russischen Oligarchen Usmanow. Doch nicht in jedem Fall können die Fahnder so gezielt vorgehen.

Von Georg Mascolo und Jörg Schmitt

Da liegt sie immer noch, eingehüllt in weiße Plastikfolie, als hätte das Künstlerehepaar Christo und Jeanne-Claude die Hände im Spiel gehabt. Unter den Planen im Dock "Elbe 17" im Hamburger Hafen versteckt sich ein Kunstwerk aus Glas und Stahl, ein Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst, gekürt zur "Motor Yacht of the Year 2017": 156 Meter lang, 24 Meter breit, 23 Knoten schnell und mehr als 500 Millionen Euro teuer.