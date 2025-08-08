Krieg in Nahost Deutschland verhängt Exportstopp für Waffen, die Israel in Gaza einsetzen könnte 8. August 2025, 15:51 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Bis auf Weiteres keine neuen Ausfuhrgenehmigungen für Rüstungsgüter nach Israel: Was mit bereits erteilten Genehmigungen geschieht, ließ Bundeskanzler Merz offen. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Tel Aviv kündigt an, die Militäraktion in Gaza auszuweiten. Für die Bundesregierung ist das ein Grund, den Druck auf die israelische Regierung zu erhöhen – auch auf EU-Ebene?

Von Josef Kelnberger und Sina-Maria Schweikle, Berlin/Brüssel