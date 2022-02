Von Matthias Kolb, Brüssel

Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, hat am frühen Sonntagabend weitere Strafen gegen Wladimir Putins Russland sowie Maßnahmen zur Unterstützung der Ukraine vorgeschlagen. So werde die EU erstmals den Kauf und die Lieferung von Waffen finanzieren, was von der Leyen als "Zäsur" für die Staatengemeinschaft bezeichnete. Aus Kreisen der Kommission hieß es, für Waffenlieferungen an die Regierung in Kiew sollten 450 Millionen Euro an EU-Geldern genutzt werden. 50 Millionen Euro seien für Güter wie Helme, Benzin oder Erste-Hilfe-Material geplant. Das Geld stammt aus einem Programm mit dem etwas unglücklichen Namen "Europäische Friedensfazilität". Dieses Finanzierungsinstrument wurde geschaffen, um die Fähigkeiten von Streitkräften in Partnerländern zu stärken.

Außerdem sollen die EU-Außenminister beschließen, den europäischen Luftraum "für Russen" zu schließen, wie die CDU-Politikerin sagte. Alle Flugzeuge, die in Russland registriert sind, sich im Besitz von Russen oder "unter deren Kontrolle" befinden, sollen das Gebiet der EU weder überfliegen oder dort starten und landen dürfen. Auch Chartermaschinen wären betroffen.

Einen "beispiellosen Schritt" nannte von der Leyen den Plan, die "Medienmaschine des Kreml" in der EU zu verbieten. Russia Today und Sputnik, die dem russischen Staat gehören, sowie deren Tochtergesellschaften sollen nicht weiter "ihre Lügen verbreiten" können, "um Putins Krieg zu rechtfertigen und Streit in der Union zu säen". Man sei dabei, Werkzeuge zu entwickeln, um deren "giftige und schädliche Desinformation" in Europa zu verbieten, so von der Leyen. In Deutschland hat der TV-Sender Russia Today bisher keine Lizenz erhalten, weshalb er seine Inhalte über das Internet verbreitet.