EU-Länder kritisieren Moskaus „Freunde“ in Berlin

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Seit Russlands Überfall auf die Ukraine vor mehr als zwei Jahren gibt es in Brüssel den immer gleichen üblichen Verdächtigen, der bei Verhandlungen über härtere Sanktionen gegen Moskau bremst. Der Name dieses Verdächtigen beginnt mit „Un“ und endet mit „garn“. Wahlweise wird die Schuld an derartigen Blockaden auch einem gewissen „Viktor Orbán“ zugeschoben, der jenes Ungarn regiert.