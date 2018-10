11. Oktober 2018, 18:49 Uhr San Salvador Märtyrer mit aktueller Mission

Der 1980 von rechten Militärs ermordete Erzbischof Oscar Romero wird nun vom Papst heiliggesprochen. Sein Land, in dem er längst wie ein Heiliger verehrt wird, leidet noch unter Problemen, gegen die er schon kämpfte.

Von Katja Auer, San Salvador

Der Kalender ist etwas stockfleckig geworden über die Jahre, er hängt immer noch an der Wand im Schlafzimmer von Erzbischof Oscar Romero. Im März 1980 ist nur ein Termin eingetragen, am 24. März, 18.15 Uhr, die Abendmesse. Kardinal Gregorio Rosa Chávez steht 38 Jahre später neben dem schmalen Bett und nennt den Eintrag eine Prophezeiung. "Er hat gewusst, dass er sterben würde", sagt Chávez, der mit Romero gut befreundet war. Als er jene Abendmesse in San Salvador zelebrierte, wurde Romero am Altar von einem Scharfschützen ermordet, aus einer Todesschwadron geschickt von der herrschenden Elite.

Am Sonntag wird Romero von Papst Franziskus in Rom als Märtyrer heiliggesprochen, zusammen mit sechs weiteren Seligen, darunter Papst Paul VI. (1897 - 1978) und die deutsche Schwester Maria Katharina Kasper (1820 - 1898), die Gründerin der Ordensgemeinschaft Dernbacher Schwestern im Westerwald.

In El Salvador, dem kleinen mittelamerikanischen Land mit sieben Millionen Einwohnern, wird Oscar Romero längst als Heiliger verehrt. Als Erzbischof der Hauptstadt San Salvador predigte er gegen soziale Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Ende der Siebzigerjahre drangsalierten Militär und die wenigen Großgrundbesitzer die verarmte Landbevölkerung. Die Repression trieb manche in den bewaffneten Widerstand. Romero rief die Soldaten noch am Tag vor dem Mord auf, die Waffen niederzulegen und nicht gegen ihre Landsleute einzusetzen. "Niemand ist verpflichtet, ein unmoralisches Gesetz zu befolgen", predigte er und appellierte an die Herrschenden, die Unterdrückung zu beenden.

Tags darauf wurde der 62-Jährige erschossen, eine Million Menschen kamen zur Trauerfeier, sein Tod ließ den Bürgerkrieg zwischen Militär und Guerilla eskalieren. Er dauerte bis 1992 und kostete mehr als 75 000 Menschen das Leben.

Die Aufarbeitung geht bislang zäh voran, auch deswegen setzt Chávez wie viele Salvadorianer große Hoffnung in die Heiligsprechung. "Einen Mann, der sein Leben für das Volk gab", werde der Papst ehren, sagt Chávez. Romero sei ein Vorbild auch für Nichtgläubige. Doch nicht alle im Land teilen den Optimismus des Kardinals. Der deutsche Botschafter Bernd Finke hält zwar Romeros Kernanliegen, die Überwindung der sozialen Ungerechtigkeit und das Ende der Gewalt, für nach wie vor aktuell. Dass aber Romeros Heiligsprechung die Lage konkret ändern könnte, sieht er angesichts der "tief greifenden politischen Polarisierung des Landes" nicht.

El Salvador gilt immer noch als eines der gefährlichsten Länder der Welt. Vergangenes Jahr wurden mehr als 3600 Menschen ermordet, 2016 waren es fast 5300. Bandenkriminalität plagt das Land, die soziale Spaltung ist enorm, wenige Reiche besitzen viel, die vielen Armen fast nichts. Perspektivlosigkeit treibt viele junge Männer auf die gefährliche Flucht in die USA.

Vom Glauben sind die Menschen nicht abgefallen, ihren ersten Heiligen verehren sie inbrünstig. Romeros Bild ist allgegenwärtig in der Hauptstadt, an Fassaden und auf Denkmälern, der Flughafen ist nach ihm benannt, Ordensschwestern tragen Romero-Sticker am Habit. Romeros Grab in der Kathedrale, in der er die meisten Predigten hielt, ist zu einem Pilgerort geworden. Gegen eine Spende können Besucher ein Bild Romeros erstehen, darauf ein winziges Stückchen Stoff, das von jenem Messgewand stammen soll, das er bei seiner Ermordung trug.

Das schlichte Wohnhaus, gleich neben der Kapelle des Krankenhauses La Divina Providencia, in der er erschossen wurde, ist heute ein kleines Museum. Alles ist geblieben, wie Romero es verlassen hat, der Schreibtisch, das Aufnahmegerät, auf das er sein Tagebuch diktierte, die Bücher im Regal. Hans Küngs "Christ sein" ist darunter. Draußen im Hof steht aufgebockt der beigefarbene Toyota Corona des Erzbischofs, die Verehrung nimmt bisweilen skurrile Züge an. An den Mauern hängen Votivtafeln: "Romero hat geholfen."

Oscar Romero wurde 1917 nicht als Rebell geboren, er war ein zurückhaltender Mensch, als Priester galt er lange als Konservativer. Sein Schlüsselerlebnis war die Ermordung des Jesuitenpaters Rutilio Grande 1977. Von da an predigte Romero laut gegen Ungerechtigkeit und klagte die Mörder an. Die Kirche wollte er an der Seite der Armen sehen, doch die tat sich mit der Begeisterung der einfachen Leute für den Erzbischof lange schwer. Papst Franziskus schließlich sprach Romero vor drei Jahren selig. Wenigstens in der Verehrung für ihren Volksheiligen ist das Land inzwischen geeint. Bei der Heiligsprechung werden auch Vertreter jener politischen Gruppierungen erwartet, die Romero einst als Aufrührer verdammten.