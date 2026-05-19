Bei einem Angriff auf ein islamisches Zentrum in der kalifornischen Stadt San Diego sind drei Menschen getötet worden. Zwei mutmaßliche Angreifer im Alter von 17 und 19 Jahren seien zudem in einem Auto auf dem Parkplatz tot aufgefunden worden, sagte Polizeichef Scott Wahl. Die Behörden gingen zunächst davon aus, dass sich die Verdächtigen im Alter von 17 und 19 Jahren selbst das Leben nahmen. Zu dem Zentrum gehören eine Moschee und eine Schule. Auf Hubschrauberaufnahmen war zu sehen, wie Kinder aus dem Gebäude herausgeleitet wurden. Einer der Getöteten ist der Polizei zufolge ein Wachmann des Zentrums, bei den beiden anderen handelt es sich laut Medienberichten um Mitarbeiter.