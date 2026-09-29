Amir wollte seinem Sohn ein neues Smartphone kaufen, das alte war kaputtgegangen. Ein Samsung sollte es sein, einfaches Modell, ein paar Hundert Euro teuer. Auf dem Online-Marktplatz Amazon fand der Münchner Anwalt ein gutes Angebot, beworben von einem Unternehmen aus Bulgarien. Die Bewertungen erschienen ihm unauffällig, er bestellte. Doch sein damals elfjähriger Junior hatte nur kurz Freude an dem Gerät. Kurz nach der Lieferung habe der Junge es zum BMX-Fahren mitgenommen, obwohl die Schutzhülle noch nicht angekommen war, erzählt Amir unter der Bedingung, seinen Nachnamen nicht zu nennen. Bei einem Kunststück auf dem Hinterrad sei das Telefon aus der Tasche gerutscht – Display kaputt.