Zum Hauptinhalt springen

Europäische StaatsanwaltschaftMutmaßlicher Millionenbetrug mit Samsung-Smartphones

Lesezeit: 4 Min.

Collage: Felix Hunger; imago-images

Hunderttausende vermeintlich neue Handys, Dutzende Millionen Euro vermuteter Steuerschaden: Ermittler gehen europaweit gegen eine Bande vor, die sich auf Kosten von Kunden und Steuerzahlern bereichert haben soll.

Von Jörg Diehl, Jan Diesteldorf, Ben Heubl und Roman Lehberger

SZ bei Google bevorzugen

Amir wollte seinem Sohn ein neues Smartphone kaufen, das alte war kaputtgegangen. Ein Samsung sollte es sein, einfaches Modell, ein paar Hundert Euro teuer. Auf dem Online-Marktplatz Amazon fand der Münchner Anwalt ein gutes Angebot, beworben von einem Unternehmen aus Bulgarien. Die Bewertungen erschienen ihm unauffällig, er bestellte. Doch sein damals elfjähriger Junior hatte nur kurz Freude an dem Gerät. Kurz nach der Lieferung habe der Junge es zum BMX-Fahren mitgenommen, obwohl die Schutzhülle noch nicht angekommen war, erzählt Amir unter der Bedingung, seinen Nachnamen nicht zu nennen. Bei einem Kunststück auf dem Hinterrad sei das Telefon aus der Tasche gerutscht – Display kaputt.

Zur SZ-Startseite

Steuerhinterziehung
:„Wir haben einen Kontinent des Verbrechens entdeckt“

EU-Generalstaatsanwältin Laura Kövesi weiß, wie korrupt Europa ist. Sie warnt vor kriminellen Gruppen, die europäische Steuerzahler bestehlen – und legt sich mit der Politik an.

SZ PlusInterview von Jörg Diehl und Jan Diesteldorf

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite