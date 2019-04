© dpa-rufa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

Mit fünf fremden Mitfahrern ein Taxi teilen? So soll die Zukunft im Straßenverkehr aussehen. Das neue Sammeltaxi "Moia" will die Effizienz auf Hamburgs Straßen steigern und so einen Beitrag für die Umwelt leisten.