Samet Yilmaz wird neuer Oberbürgermeister von Kiel . Der 44-jährige Grünen-Politiker gewann laut Stadtangaben die Stichwahl mit 54,1 Prozent der Stimmen. Damit setzte er sich knapp gegen den parteilosen Gerrit Derkowski durch, den CDU, FDP und SSW unterstützt hatten.

Yilmaz wird als erster Grünen-Politiker Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins. Die Wählerinnen und Wähler hätten ihm einen Auftrag gegeben, sagte er nach der Wahl. „Einen klaren Auftrag dafür, dass diese Stadt mutig in die Zukunft gehen kann.“ Diesen nehme er an und wolle ihn umsetzen. Mit seiner Verwaltungserfahrung und Führungskompetenz sei er sofort startklar, sagte Yilmaz. Er freue sich auf seine Arbeit im Rathaus, die jetzt beginne.

Yilmaz plant nach eigenen Angaben, Bildung und Sicherheit zu fördern. Außerdem möchte er die Verwaltung modernisieren und eine Mobilität voranbringen, die den Klimaschutz ins Zentrum stellt.

Der amtierende Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) äußerte sich zur Ausgangslage für seinen Nachfolger: „Ich glaube, wir haben vieles gut vorbereitet die letzten Jahre, vieles, auf dem ein Nachfolger Samet Yilmaz aufbauen kann.“

Der unterlegene Konkurrent will sich aus der Politik verabschieden

Dennoch habe die Finanzkrise der Kommunen auch Kiel getroffen. Projekte wie der Bau des Holstein-Stadions sowie von Wohnungen und Schulen stünden noch aus. „Also, langweilig wird meinem Nachfolger nicht werden“, betonte Kämpfer. Politische und verwaltungstechnische Erfahrung seien dabei ein klarer Vorteil. Die kommenden vier Monate für die Amtsübergabe bezeichnete Kämpfer als „gute Zeit“. „Ich bin froh, dass es nach langer Zeit einen geordneten Übergang geben wird“, sagte er.

Insgesamt traten im ersten Wahlgang vor drei Wochen acht Kandidaten und eine Kandidatin an. Yilmaz und der parteilose Fernsehmoderator Gerrit Derkowski schafften es in die Stichwahl. Der amtierende Oberbürgermeister Kämpfer trat nach zwei Amtszeiten nicht wieder an. Er wechselt nach der Amtsübergabe im April 2026 in die Landespolitik.

Derkowski gratulierte Yilmaz nach der Wahl und erklärte, künftig auf eine Bewerbung für politische Ämter zu verzichten. „Das war mein Ausflug in die Politik – jetzt werde ich mir was anderes überlegen.“ Einen Plan B habe er bislang nicht.

Insgesamt waren 190 779 Kielerinnen und Kieler wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag beim ersten Wahlgang der Stadt zufolge bei 48,7 Prozent. Bei der Stichwahl gaben 43,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Bei der vorherigen Oberbürgermeisterwahl in Kiel im Jahr 2019 hatten nur 37,9 Prozent der Stimmberechtigten gewählt.