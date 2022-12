Von KN A, Lusaka

Sambias Präsident Hakainde Hichilema hat zu Weihnachten die Abschaffung der Todesstrafe verkündet. Zudem zog der Regierungschef des südafrikanischen Landes an Heiligabend ein Gesetz zurück, das harte Strafen für "Präsidentenbeleidigung" vorsah. Mit der Reform löste Hichilema eines seiner Wahlversprechen ein. Er hatte 2021 im sechsten Anlauf die Präsidentenwahl gewonnen. "Während unserer Kampagne versprachen wir, alle Gesetze anzupassen, die das Wachstum von Demokratie und guter Regierungsführung ausbremsen sowie Menschenrechte und Grundfreiheiten behindern. Heute haben wir geliefert", so der Präsident via Facebook. Amnesty International begrüßte den "guten und progressiven Schritt": Sambias Entscheidung sollte anderen Ländern Afrikas als Beispiel dienen. Sambia gilt als einer der stabilsten Staaten Afrikas.