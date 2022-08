Mammutprojekt am Mönchsberg

Pläne der Architekten für den Festspielbezirk in Salzburg, der aufwendig erneuert und erweitert werden soll.

Von Hans-Peter Siebenhaar, Salzburg

Lukas Crepaz schaut auf die komplexe Dächerwelt des Salzburger Festspielbezirks. Von der sonnigen Terrasse des Toscanini-Innenhofs hat der kaufmännische Direktor der Salzburger Festspiele einen guten Überblick über seine drei Opernbühnen mit den verwinkelten Proben- und Handwerksräumen. Der 40-Jährige steht am Beginn eines Mammutprojekts in der über hundertjährigen Geschichte des Festivals. Für mehr als 300 Millionen Euro wird unter seiner Führung der Festspielbezirk saniert und erweitert. Unterhalb des Mönchsbergs wird bis 2030 damit eines der größten Bauprojekte in Österreich verwirklicht.