Der frühere italienische Innenminister Matteo Salvini mit seiner Anwältin Giulia Bongiorno auf dem Weg zur Voranhörung am Gericht in Catania auf Sizilien.

Von Andrea Bachstein

Catanias Stadtverwaltung fürchtete offenbar großen Auftrieb: schon Tage vorher hat sie Straßensperrungen bekannt gegeben für den Samstag. Denn Matteo Salvini ist da und Demonstranten haben sich angekündigt. Italiens Ex-Innenminister und Ex-Vize-Premier ist gekommen, weil in der sizilianischen Großstadt eine Voranhörung zu einem geplanten Prozess beginnt, wie es ihn so wohl noch nicht gegeben hat: Schwere Freiheitsberaubung in 131 Fällen und Amtsmissbrauch werden Salvini unter anderem vorgeworfen, bis zu 15 Jahre Haft stehen darauf.

Zur Verhandlung kommt der Fall der Gregoretti, eines der Schiffe mit Migranten und Flüchtlingen, die Salvini auf dem Meer aussperrte. Seit Wochen teilt der Populist auf allen Kanälen dazu mit, er habe nur seine Pflicht erfüllt und Schaden von Italien abwenden wollen, er ließ auch wissen, was er von dem Verfahren hält: Er sprach von einem Schauprozess nach sowjetischem Vorbild.

Salvini hat dafür gesorgt, dass er in Catania nicht nur vor Gericht auftritt. Die Lega hält von Freitag bis Samstag in Catania eine Publikumsveranstaltung ab mit dem pathetischen Titel "Italiener für die Freiheit". Dutzende Lega-Politiker nehmen teil, Hunderte Journalisten haben sich angesagt - und eben Demonstranten. Unter ihnen sind jene, die Solidarität mit ihrem Idol Salvini zeigen wollen. Einige werden wohl T-Shirts tragen mit dem Aufdruck "Processate anche me" - "Macht auch mir den Prozess". Andere dagegen wollen demonstrieren, dass sie etwas gegen die Lega haben, am Flughafen hingen Transparente mit dem Slogan: "Leghisti not welcome!"

Im Gerichtssaal wird es derweilen darum gehen, was im Juli 2019 dazu führte, dass zuletzt 131 Geflüchtete und eine 30-köpfige Besatzung tagelang bei glühender Hitze auf dem 62 mal 13 Meter großen Schiff ausharren mussten, auch als eine Ärztin den Ausbruch von Krätze auf dem Schiff und einen Tbc-Verdachtsfall festgestellt hatte.

Unter den Geflüchteten: Eine Hochschwangere und zwei kleine Kinder

Am 25. und 26. Juli vergangenen Jahres übernimmt die Gregoretti in mehreren Aktionen etwa 140 Menschen, die zuvor von anderen Schiffen aus dem Mittelmeer gerettet worden waren. Nachdem sechs auf der Insel Lampedusa abgesetzt worden waren, weil sie ärztliche Hilfe benötigten, nimmt die Gregoretti am Morgen des 26. Juli wie befohlen Kurs auf Catania. An Bord 135 Menschen, darunter eine Hochschwangere und zwei kleine Kinder. Eine halbe Stunde nach Mitternacht geht sie vor dem Hafen der Stadt vor Anker. Da hatten sich, und das spielt für den Prozess eine Rolle, Frankreich, Deutschland, Irland und Luxemburg schon bereit erklärt, einen Teil der Migranten aufzunehmen.

Doch Salvini lässt auch am Tag darauf, dem 27. Juli, niemanden von Bord. Es müssten erst feste Zusagen anderer EU-Länder vorliegen, sagt er. Er verbringt das Wochenende in seinem Lieblingsstrandbad an der Adria, und treibt sein politisches Spiel weiter: Er erpresst die EU-Partner, indem er Gerettete unter schlimmsten Bedingungen auf See schmoren lässt und stellt sich als den Mann dar, der Italien vor illegaler Einwanderung bewahrt. In jenen Tagen schäumt er zudem vor Wut, weil die Staatsanwaltschaft von Agrigent kurz zuvor die deutsche Kapitänin Carola Rackete freilässt, die sich mit der Sea Watch 3 über das Landeverbot hinweggesetzt hatte.

Am Abend des 27. Juli, erhält die Gregoretti die Anweisung, den Hafen von Augusta anzusteuern. Es gelingt dem Kapitän aber noch, die Hochschwangere, ihren Mann und deren zwei Kinder in Catania an Land zu bringen. Wegen schlechten Wetters legt das Schiff in den frühen Stunden des 28. Juli im Hafen von Augusta an. Von Bord darf aber niemand. Laut Gesetz müssten die mehr als ein Dutzend Minderjährigen sofort an Land gebracht werden. Das erlaubt das Innenministerium erst am Nachmittag des 29. Juli. Für die anderen 116 Geflüchteten und die Besatzung geht das Warten weiter.

Nach tagelangem Geschacher dürfen die Geflüchteten an Land

Nach einer Gesundheitsinspektion heißt es, die Gregoretti müsse sofort evakuiert werden. Doch nur der Tbc-Verdachtsfall wird am Vormittag des 31. Juli an Land gebracht. Salvini verbietet weiter, dass auch die anderen gehen dürfen. Aus Rom heißt es, es werde noch mit der EU verhandelt, was mit den übrigen 115 Menschen geschehen solle. Um die Mittagszeit steht fest, dass außer Frankreich, Deutschland, Irland und Luxemburg auch Portugal etwa 60 der Migranten aufnimmt, der übrigen nimmt sich die italienische Bischofskonferenz an. Am Spätnachmittag des 31. Juli ist es endlich soweit, alle Geflüchteten dürfen an Land und werden in ein Aufnahmezentrum gebracht. Salvini verkauft, was er erreicht hat, als großen Erfolg.

Eine gute Woche später lässt er die Koalition der Lega mit den Fünf-Sternen platzen. Er ist nur noch Senator, als das für amtierende Politiker zuständige Richterkollegium von Catania am 17. Dezember im Senat in Rom die Freigabe dafür beantragt, Salvini vor Gericht zu stellen, also seine Immunität als Parlamentarier aufzuheben. Am 12. Februar 2020 stimmt der Senat dafür, dass Salvini vor Gericht gestellt werden kann.

2018 war das noch anders gewesen, da war Salvini mit dem Küstenwachschiff Diciotti, das 177 Menschen an Bord hatte, ähnlich verfahren, und es wurde ermittelt gegen ihn. Aber die Immunität des damaligen Ministers wurde nicht aufgehoben. Dass es im Fall Gregoretti anders lief, erklärte der Fünf-Sterne-Minister Luigi di Maio so: Inzwischen seien die Mechanismen der Verteilung der Migranten in Europa eingespielt gewesen, es habe keinen Grund gegeben, die Menschen auf dem Schiff festzuhalten. Wenige Monate zuvor war di Maio in der vorigen Regierung noch Vize-Premier-Kollege Salvinis gewesen und hatte dessen Schikanen gegen aus Seenot Gerettete mitgetragen.

In der Voranhörung muss das Gericht prüfen, ob es zum Prozess kommt. Nach Medienberichten ist es unwahrscheinlich, dass das Gericht schon am Samstag eine Entscheidung über einen Prozessbeginn verkünden werde. Dem 47-jährigen Salvini drohen bei einer Verurteilung 15 Jahre Haft. Seine politische Aktivität könnte zeitweise verboten werden. In Palermo erwartet Salvini ein weiterer Prozess in ähnlicher Sache. Da geht es um das spanische Rettungsschiff Open Arms, das er im August 2019 mit mehr als 160 Menschen 20 Tage auf dem Meer warten ließ.