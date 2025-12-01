Als Cynthia Houniuhi vor den 15 Richterinnen und Richtern am Internationalen Gerichtshof in Den Haag (IGH) stand, da holte sie ganz weit aus. Sie stehe hier nicht als Einzelperson, sagte sie, sondern als Stimme ihres Volkes von den Salomon-Inseln, und zwar dem aus der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Dieses Volk, die Kultur, das Wissen und das Land drohen unterzugehen, denn durch den Klimawandel steigt der Meeresspiegel und überflutet bereits jetzt zeitweise die flachen Inseln. Houniuhi appellierte an das Gericht, ihrem Volk zu helfen, „die größte Herausforderung unserer Zeit zu bewältigen“.